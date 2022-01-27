Прибыль Tesla за год выросла почти в восемь раз. Компания заработала 5,5 млрд долларов

Американский автопроизводитель Tesla увеличил чистую прибыль в 7,7 раза за год. Об этом сообщается в ежегодном отчете компании.

За 2020 год прибыль Tesla составила 721 млн долларов, а за 2021-й — 5,5 млрд долларов. Показатели выручки также увеличились — 53,8 млрд долларов по сравнению с 31,5 млрд.

В компании отметили, что заводы при этом работали не на полную мощность из‑за проблем в цепочках поставок, которые возникли из‑за нехватки чипов. По этой же причине сильного роста прибыли в 2022-м не ожидается, однако к 2023 году основатель Tesla Илон Маск рассчитывает стабилизировать ситуацию.

В 2021 году поставки автомобилей выросли на 87% по сравнению с годом ранее — это рекордный рост для компании. Однако Маск планирует продолжать наращивать производство. По его словам, в 2022-м поставки должны увеличиться еще на 50%.

«Мы рассчитываем увеличить производство так быстро, как это станет возможно, не только за счет новых предприятий в Остине и Берлине, но и за счет максимизации выпуска на заводах во Фримонте и Шанхае», — заявляют в компании.

Маск добавил, что в этом году Tesla не будет выпускать новые модели, в том числе Cybertruck. Основной фокус — на увеличение производства и поставок действующих.