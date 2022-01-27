В сети появился трейлер хоррора «Проклятые» с Бойдом Холбруком

Лента рассказывает о землях, которые проклинает цыганка перед жестокой расправой местного барона над ее табором. Вскоре дети, проживающие на этих территориях, начинают видеть странные сны. Расследовать мистические события приедет криминалист Джон Макбрайд.

В сети появился трейлер хоррора «The Cursed» («Проклятые»), в котором снялся американский актер Бойд Холбрук, известный по сериалу «Нарко». Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movieclips Trailers.

Действие картины разворачивается в деревенской местности во Франции в XIX веке. В фильме, помимо Холбрук, снялись Келли Рейли и Алистер Петри. Режиссером хоррора выступил Шон Эллис. Премьера «The Cursed» состоится в кинотеатрах 18 февраля.

Впервые лента была показана на кинофестивале «Сандэнс» под названием «Eight For Silver» («Восемь за серебро»). После этого Эллис переработал фильм: он изменил компьютерную графику и добавил музыку Лорна Балфа.