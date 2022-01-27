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В сети появился трейлер хоррора «Проклятые» с Бойдом Холбруком

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:34

В сети появился трейлер хоррора «The Cursed» («Проклятые»), в котором снялся американский актер Бойд Холбрук, известный по сериалу «Нарко». Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movieclips Trailers.

Лента рассказывает о землях, которые проклинает цыганка перед жестокой расправой местного барона над ее табором. Вскоре дети, проживающие на этих территориях, начинают видеть странные сны. Расследовать мистические события приедет криминалист Джон Макбрайд.

Действие картины разворачивается в деревенской местности во Франции в XIX веке. В фильме, помимо Холбрук, снялись Келли Рейли и Алистер Петри. Режиссером хоррора выступил Шон Эллис. Премьера «The Cursed» состоится в кинотеатрах 18 февраля.

Впервые лента была показана на кинофестивале «Сандэнс» под названием «Eight For Silver» («Восемь за серебро»). После этого Эллис переработал фильм: он изменил компьютерную графику и добавил музыку Лорна Балфа.

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