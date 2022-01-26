«ВКонтакте» и «Госуслуги» включили в перечень социально значимых ресурсов

Правительственная комиссия приступила к утверждению списка социально значимых сайтов и добавила в него первые два ресурса — «ВКонтакте» и «Госуслуги». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко, возглавляющего комиссию.

В пилотном списке находился 391 веб-адрес. В дальнейшем комиссия будет прорабатывать включение в перечень и других платформ, в том числе «Одноклассников», рассказывает издание.

Интернет-ресурс может считаться социально значимым, если его аудитория составляет не менее 5 млн пользователей в день, а также если на нем зарегистрированы не менее пяти тысяч аккаунтов госорганов, страницы государственных СМИ и крупнейших российских телеканалов, сообщила «Ведомостям» Ольга Баринова, представитель секретариата Дмитрия Чернышенко.

С инициативой о предоставлении гражданам бесплатного доступа к части интернет-платформ с помощью мобильных устройств при нулевом балансе выступил в 2020 году выступил Владимир Путин. Сейчас речь идет о добавлении в список полных версий сайтов. Пользователи смогут воспроизводить на них видео, за исключением роликов, выложенных на иностранных сервисах.

В конце ноября 2021 года представители МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» (бренд «Билайн») сообщали «Коммерсанту», что прорабатывают критерии социально значимых сайтов, чтобы найти компромисс между интересами пользователей и операторов.