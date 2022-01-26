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Минюст добавил в список СМИ-иноагентов ООО «ЛПНМ»* и ООО ИД «Новая глава»**

Денис Ламехов
Сегодня в 22:05

Министерство юстиции добавило в список СМИ-иностранных агентов ООО «ЛПНМ»* и ООО ИД «Новая глава»**. Соответствующие записи появились в реестре ведомства.

Согласно информации из базы данных «Спарк-Интерфакс», генеральным директором первой организации является Заговора Максим Александрович*** — в прошлом он руководил медиаотделом «Команды 29»****.

Учредителями второй указаны Андрей Григорьев***** и Алина Григорьева****** — журналисты «Idel.Реалии»*******.

Согласно закону «О средствах массовой информации», добавленные в реестр СМИ-иноагентов физические лица обязаны в течение месяца создать юрлица и уведомить об этом Минюст.

Сейчас в реестре СМИ-иностранных агентов значатся 115 изданий и физических лиц. Из них 94 получили такой статус в 2021 году.

1 сентября руководители независимых изданий предложили 12 поправок в закон об иностранных агентах. В частности, журналисты считают, что такой статус должны присваивать только в судебном порядке, Минюст обязан доказывать, в чьих интересах действует СМИ, нужно установить порог в 30% иностранного финансирования для изданий и прописать способы выхода из списка иноагентов.

В Кремле пообещали рассмотреть предложения, в Госдуму внесли два законопроекта о признании иноагентами только по решению суда.

*ООО «ЛПНМ» включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

**ООО ИД «Новая глава» включено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

***Заговора Максим Александрович включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

****«Команда 29» признана нежелательной НПО решением Генпрокуратуры.

*****Григорьев Андрей Валерьевич включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

******Григорьева Алина Александровна включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

*******«Idel.Реалии» включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

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