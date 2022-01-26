В ролике снялись Дженни Ким из группы Blackpink, Дориан Электра, а также инстаграм-звезда Рион Ву. По мнению СМИ, название сингла может быть отсылкой к экспериментальной глазной хирургии, о которой Граймс рассказывала в 2019 году.

Канадская певица Клэр Элис Буше, известная как Граймс, выпустила клип на песню «Shinigami Eyes». Трек отсылает к запрещенному в России аниме «Тетрадь смерти». Режиссером видео выступил дуэт Алекса Ли и Кайла Уайтмана BRTHR.

Выражение «Shinigami Eyes» взято из аниме-сериала «Тетрадь смерти». Оно означает возможность узнавать имена и продолжительность жизни людей при взгляде на них. Это выражение стало также названием надстройки для браузера, которая выделяет трансфобные страницы в социальных сетях.

Ранее Граймс в интервью назвала «Shinagami Eyes» «песней, созданной решением руководства лейбла». Этот трек, по мнению артистки, не вписывается о концепцию «космической оперы», над которой она работает. Однако ей «очень нравится эта песня».

В декабре Граймс выпустила клип «Player of Games» (даже два), а до этого представила песню «Love» — ее ответ на «все попытки вторгнуться в личную жизнь». Кроме того, в сети появилась демозапись «Digital Calypso».