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Toro y Moi анонсировал новый альбом и показал видео на первые синглы с него

Денис Ламехов
Сегодня в 21:29

Американский электронный музыкант Чезвик Бандик, работающий под псевдонимом Toro y Moi, анонсировал выход нового альбома «Mahal», а также представил первые синглы с него. Об этом сообщает Pitchfork.

Релиз пластинки запланирован на 29 апреля, в нее войдет 13 треков. Две опубликованных композиции получили названия «Postman» и «Magazine».

Звучание первой стилизовано под фанк, а в тексте рассказывается о монотонном ожидании почты — в первую очередь счетов, которые лирическому герою необходимо оплатить.

Вторая композиция более быстрая, отсылающая к ретропсиходелии. Герой трека будто от лица Илона Маска говорит: «Руби все деревья, здесь мы будем собирать [Tesla] Model T».

«Mahal» станет седьмой по счету пластинкой Toro y Moi. Его предыдущий полноформатник «Outer Peace» вышел в 2019 году. Предлагаем пересмотреть видео на два трека, вошедших в выпущенный два года назад альбом: «50–50» и «Ordinary Pleasure».

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