Toro y Moi анонсировал новый альбом и показал видео на первые синглы с него

Американский электронный музыкант Чезвик Бандик, работающий под псевдонимом Toro y Moi, анонсировал выход нового альбома «Mahal», а также представил первые синглы с него. Об этом сообщает Pitchfork.

Релиз пластинки запланирован на 29 апреля, в нее войдет 13 треков. Две опубликованных композиции получили названия «Postman» и «Magazine».

Звучание первой стилизовано под фанк, а в тексте рассказывается о монотонном ожидании почты — в первую очередь счетов, которые лирическому герою необходимо оплатить.