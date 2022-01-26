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В США женщине запретили приближаться к сотрудникам и зданиям Apple после преследования Тима Кука

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:39

В США суд запретил женщине по имени Джулия приближаться к сотрудникам Apple и зданиям компании. Все из‑за того, что 45-летняя американка преследовала гендиректора Apple Тима Кука. Об этом сообщил Sky News.

В октябре 2020 года Джулия написала в твиттере, что якобы вышла замуж за Кука и родила от него двоих близнецов. После этого она стала отправлять бизнесмену сообщения, некоторые из них содержали угрозы. Также женщина присылала Куку фотографии оружия.

В сентябре 2021 года Джулия заявила, что собирается поселиться по соседству с Куком. Вскоре она приехала к дому гендиректора Apple и пыталась встретиться с ним. Охрана не пустила женщину к владельцу дома и вызвала полицию.

После этого Джулия начала угрожать сжечь дом Кука и совершить самоубийство, если тот не заплатит ей 500 млн долларов наличными. Кроме того, она зарегистрировала десятки компаний, в названии которых было имя бизнесмена.

Юристы Apple обратились в суд и добились запретительного ордера, согласно которому Джулии нельзя находиться вблизи зданий компании и всех сотрудников, в том числе, конечно, и самого Кука.

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