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В Москве таксист прервал заказ, чтобы помочь собаке. Пса сбил другой водитель

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:42

В Москве водитель такси помог собаке, которую сбил около торгового центра «Филион» другой автомобилист. Мужчина прервал заказ, чтобы отвезти раненого пса в ветеринарную клинику. Об этом «Афише Daily» сообщили представители сервиса «Яндекс Go».

Виновник происшествия скрылся, оставив корги по кличке Чарли лежать в сугробе. Хозяин собаки, по словам таксиста, «был в шоке». Он не успел остановить питомца, который выбежал на проезжую часть прямо под колеса. «Мы не могли оставить его одного», — добавил водитель.

«Таксист, я потом узнал, что его зовут Роман, посоветовавшись с пассажиркой, предложил довезти нас с Чарли до ближайшей клиники. Не каждый предложит отвезти раненую собаку в клинику и будет готов потратить время, чтобы помочь постороннему человеку», — рассказал владелец пса.

Он отметил, что водитель «даже денег не взял, хотя клиника была не по пути и пришлось делать приличный крюк». Сразу после клиники таксист продолжил выполнять заказ, его пассажирка торопилась по своим делам.

Для Антона (хозяина собаки) и Чарли инцидент закончился благополучно. Ветеринары не обнаружили у Чарли никаких серьезных повреждений.

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