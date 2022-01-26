Илон Маск призвал «Макдоналдс» начать принимать Dogecoin. Сеть согласилась, но это была шутка

Илон Маск предложил сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» начать принимать для оплаты криптовалюту, а именно Dogecoin. Бизнесмен пообещал съесть на камеру «Хэппи Мил», если компания сделает это.
«Макдоналдс» ответила предпринимателю, что согласна с одним условием: компания Маска Tesla начнет принимать Grimacecoin. Такая криптовалюта на момент публикации не существовала.
Вскоре Grimacecoin, впрочем, появилась и мгновенно выросла на 285 000%. Она стартовала при стоимости 0,0007 доллара и в какой‑то момент достигла 2 долларов.
Grimace — персонаж из рекламы «Макдоналдса» 1970-х годов. Он был антигероем и воровал молочные коктейли у детей. В компании посчитали персонажа слишком пугающим и через некоторое время отказались от его использования.