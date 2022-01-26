Проект «Долларовая улица» наглядно показывает, на что похожа жизнь с разным достатком

Шведский дизайнер Анна Рослинг Реннлунд и фонд Gapminder и фонд Gapminder создали проект «Долларовая улица», который наглядно показывает, как сильно может отличаться жизнь у людей с разным достатком. Его авторы не используют диаграммы и сложные графики, вместо них — фотографии.
Команда Анны попросила фотографов из разных стран прийти в гости к семьям и запечатлеть их быт. В итоге на пленку попали 427 семей из 66 стран. Во время каждого визита фотографировались до 135 предметов в доме — от зубных щеток до кресел и любимых туфель.
На страничке каждой семьи отображается ее месячный бюджет. Он рассчитывается с учетом того, сколько семья тратит на потребление каждый месяц, а не сколько денег зарабатывает.
По словам создателей, «Долларовая улица» меняет отношение к богатству и бедности: чего будет мало для одного человека, того окажется много для другого — это, например, можно заметить при сравнении двух филиппинских семей и их владений.
Самые ценные вещи в семьях можно увидеть в фотогалереях на сайте. Для кого‑то самым ценным предметом является свидетельство о рождении ребенка (Гаити), кто‑то дорожит микроволновкой (Эфиопия), украшениями (США) и дорогими дизайнерскими сумками (Кения).
Самая бедная семья, которую удалось найти волонтерам «Долларовой улицы», живет в Бурунди (Африка). 41-летняя Имельда владеет своим хозяйством и воспитывает четверых детей, мечтая прикупить дом получше. Самое любимое из того, что они имеют, — скот и одежда. Их месячный доход — 27 долларов.
Имельда и ее дети
Чтобы на кухне был свет, женщине приходится разжигать костер
Обеденный «стол»
Туалет
Зубная паста и щетки
Крыша дома
Самая богатая семья, согласившаяся поучаствовать в проекте, живет во Франции. Это 66-летняя Брижит Ларрьер и ее муж. Они живут в доме с тремя спальнями и сетуют на туристов, которые гуляют неподалеку. Их любимые предметы — семейные фотографии и коллекция произведений искусства. Они собираются в путешествие в Гималаи и мечтают о доме-шале в Швейцарии. Их месячный доход — 14 753 доллара.
Супруги Ларрьеры
Обеденный стол
Зона отдыха
Вещь, которую они мечтают купить
Крыша дома
На «Долларовой улице» можно найти две российские семьи — Гулиных и Меркушевых. Когда они появились в проекте, их бюджет на месяц составлял 1385 и 2645 долларов соответственно.