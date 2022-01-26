Проект «Долларовая улица» наглядно показывает, на что похожа жизнь с разным достатком

Шведский дизайнер Анна Рослинг Реннлунд и фонд Gapminder и фонд Gapminder создали проект «Долларовая улица», который наглядно показывает, как сильно может отличаться жизнь у людей с разным достатком. Его авторы не используют диаграммы и сложные графики, вместо них — фотографии.

Команда Анны попросила фотографов из разных стран прийти в гости к семьям и запечатлеть их быт. В итоге на пленку попали 427 семей из 66 стран. Во время каждого визита фотографировались до 135 предметов в доме — от зубных щеток до кресел и любимых туфель.

На страничке каждой семьи отображается ее месячный бюджет. Он рассчитывается с учетом того, сколько семья тратит на потребление каждый месяц, а не сколько денег зарабатывает.