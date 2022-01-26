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Проект «Долларовая улица» наглядно показывает, на что похожа жизнь с разным достатком

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:19

Шведский дизайнер Анна Рослинг Реннлунд и фонд Gapminder и фонд Gapminder создали проект «Долларовая улица», который наглядно показывает, как сильно может отличаться жизнь у людей с разным достатком. Его авторы не используют диаграммы и сложные графики, вместо них — фотографии.

Команда Анны попросила фотографов из разных стран прийти в гости к семьям и запечатлеть их быт. В итоге на пленку попали 427 семей из 66 стран. Во время каждого визита фотографировались до 135 предметов в доме — от зубных щеток до кресел и любимых туфель.

На страничке каждой семьи отображается ее месячный бюджет. Он рассчитывается с учетом того, сколько семья тратит на потребление каждый месяц, а не сколько денег зарабатывает.

Месячные бюджеты этих двух семей из Индии и из Украины примерно одинаковы. Их быт, несмотря на различия в культуре, во многом схож

По словам создателей, «Долларовая улица» меняет отношение к богатству и бедности: чего будет мало для одного человека, того окажется много для другого — это, например, можно заметить при сравнении двух филиппинских семей и их владений.

Самые ценные вещи в семьях можно увидеть в фотогалереях на сайте. Для кого‑то самым ценным предметом является свидетельство о рождении ребенка (Гаити), кто‑то дорожит микроволновкой (Эфиопия), украшениями (США) и дорогими дизайнерскими сумками (Кения).

Самая бедная семья, которую удалось найти волонтерам «Долларовой улицы», живет в Бурунди (Африка). 41-летняя Имельда владеет своим хозяйством и воспитывает четверых детей, мечтая прикупить дом получше. Самое любимое из того, что они имеют, — скот и одежда. Их месячный доход — 27 долларов.

Имельда и ее дети

© Johan Eriksson/gapminder.org
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Чтобы на кухне был свет, женщине приходится разжигать костер

© Johan Eriksson/gapminder.org
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Крыша дома

© Johan Eriksson/gapminder.org
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Самая богатая семья, согласившаяся поучаствовать в проекте, живет во Франции. Это 66-летняя Брижит Ларрьер и ее муж. Они живут в доме с тремя спальнями и сетуют на туристов, которые гуляют неподалеку. Их любимые предметы — семейные фотографии и коллекция произведений искусства. Они собираются в путешествие в Гималаи и мечтают о доме-шале в Швейцарии. Их месячный доход — 14 753 доллара.

Супруги Ларрьеры

© Omar Havana/gapminder.org
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Обеденный стол

© Omar Havana/gapminder.org
2 из 5

Крыша дома

© Omar Havana/gapminder.org
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На «Долларовой улице» можно найти две российские семьи — Гулиных и Меркушевых. Когда они появились в проекте, их бюджет на месяц составлял 1385 и 2645 долларов соответственно.

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