В Костроме суд признал незаконными премии сотрудникам колледжа в 50 копеек

Ленинский суд Костромы признал незаконными премии сотрудникам автотранспортного колледжа в размере от 50 копеек до 2,5 рубля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Теперь учреждение обязано выплатить бывшему замдиректора учреждения 67,5 тыс. рублей. Женщина опубликовала в июле 2021 года в сети приказ руководства о «стимулирующих выплатах» сотрудникам, после чего была уволена. Следом за этим она обратилась в суд.

Истице была положена за период с 1 января 2019 года по 31 марта 2021 года надбавка к зарплате за более чем 20-летний стаж работы в 2,5 рубля. Ее коллегам колледж намеревался выплачивать и того меньше: 50 копеек за стаж в 5–10 лет, 1 рубль — за 10–15 лет, 1,5 рубля — за 15–20 лет.

С 1 апреля надбавки работникам со стажем выросли до 500, 1000, 1500 и 2500 рублей. Крошечные выплаты за предыдущие два с лишним года в колледже объяснили необходимостью «изыскивать средства» за период, когда надбавок не было вообще.

«Истец полагала, что приказ <…> преследовал цель существенно снизить задолженность по выплатам. Размер выплаты 2,5 рубля является оскорбительным для педагогического работника, имеющего непрерывный стаж работы в образовательном учреждении более 20 лет», — сказали в суде.

Действия колледжа расценили как ухудшение правового положения истца как работника и нарушение трудового законодательства. Костромской автотранспортный колледж намерен оспорить решение суда.