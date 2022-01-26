Хлебозавод в Геленджике хотел продавать «блокадный хлеб». После критики его решили раздать бесплатно

Геленджикский хлебозавод «Хлеб-сервис» объявил в инстаграме акцию, посвященную Дню снятия блокады Ленинграда, — он испек «блокадный хлеб» и планировал продавать его с 25 по 27 января в фирменных магазинах сети. Об этом пишут «Кубанские новости».
Изначально в публикации говорилось, что технологи компании «восстановили рецептуру хлеба, который ели наши с вами предки в те непростые времена». Сейчас в посте формулировка другая: «Наши технологи разработали максимально приближенную рецептуру хлеба, который ели жители осажденного Ленинграда в те непростые времена».
«Хлеб-сервис» предлагал 125-граммовую буханку за 52 рубля. Пользователи соцсетей возмутились подобной акцией, после чего хлебозавод изменил пост.
Сперва в нем появилась информация, что жители Геленджика сами попросили выпустить такой хлеб, но в 2022 году он в продажу не поступит, чтобы не оскорблять чувства блокадников. Затем в нем написали, что 1000 бесплатных паек раздадут бесплатно на центральной площади города «по сложившейся традиции».
«Подъем» отмечает, что пост редактировали три раза, и изначально в нем говорилось, что «блокадный хлеб» продавался и в прошлом году.