Хлебозавод в Геленджике хотел продавать «блокадный хлеб». После критики его решили раздать бесплатно

Геленджикский хлебозавод «Хлеб-сервис» объявил в инстаграме акцию, посвященную Дню снятия блокады Ленинграда, — он испек «блокадный хлеб» и планировал продавать его с 25 по 27 января в фирменных магазинах сети. Об этом пишут «Кубанские новости».

Изначально в публикации говорилось, что технологи компании «восстановили рецептуру хлеба, который ели наши с вами предки в те непростые времена». Сейчас в посте формулировка другая: «Наши технологи разработали максимально приближенную рецептуру хлеба, который ели жители осажденного Ленинграда в те непростые времена».