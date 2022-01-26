В Музее Москвы пройдет выставка бездомных животных «Юна»

30 января, с 12.00 до 18.00, на территории Музея Москвы пройдет выставка-пристройство бездомных животных от Центра реабилитации «Юна». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На выставке своих хозяев будут ждать около сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты и чипированы. Они отдаются в добрые руки бесплатно прямо с мероприятия, поэтому уже вечером вы сможете уснуть вместе с новым членом семьи.

Для того чтобы стать хозяином, нужно будет ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании будущего питомца. Чтобы адаптация животного прошла комфортнее, бренд кормов Purina и сеть зоомагазинов «Четыре лапы» подготовили много полезных подарков.

Посетителей мероприятия будет ждать благотворительный маркет с товарами для питомцев, а также лотерея, участники которой смогут выиграть множество призов. Среди них — карта «Тройка» с подопечными кошками и собаками Центра «Юна».

Вход на выставку будет осуществляться только при предъявлении действующего QR-кода. Кроме того, гостям необходимо иметь при себе паспорт для заключения договора. Узнать подробнее и познакомиться с подопечными Центра можно здесь.