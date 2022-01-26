На GeekBrains подали коллективный иск из‑за отказов возвращать деньги за курсы

Клиенты GeekBrains обратились в Савеловский районный суд Москвы с коллективным иском к образовательной платформе. Об этом сообщает «Коммерсант».

31 студент требует от сервиса компенсации в размере 4,5 млн рублей из‑за того, что компания не возвращает деньги за онлайн-курсы, если клиент решил отказаться от них в начале обучения.

В GeekBrains отказ обосновали правилами своей оферты. В течение первых трех дней со дня покупки студенту возвращается 100% стоимости, 30% — в течение 14 суток, 15% — в течение 14–30 дней и 0%, если с момента покупки прошло более 30 дней.

«При этом в некоторых случаях доступ непосредственно к приобретенному курсу, а не к вводным урокам, GeekBrains предоставляет только по истечении 30 дней с момента покупки. Такие правила нарушают права потребителей», — утверждают юристы истцов из Destra Legal.

Юристы отметили, что по закону о защите прав потребителей клиенты имеют право в любое время отказаться от услуги и вернуть средства за вычетом фактических понесенных расходов. «Ни одному из участников коллективного иска GeekBrains не представил подтверждающих документов несения таких расходов», — заявили в Destra Legal.

Это первое подобное обращение в суд. Эксперты считают, что исход дела может повлиять на организацию бизнес-процессов других игроков на рынке образовательных сервисов.