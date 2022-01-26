Питер Динклэйдж раскритиковал Disney за съемки ремейка «Белоснежки и семи гномов»

Американский актер Питер Динклэйдж, известный по сериалу «Игра престолов» и фильму «Сирано», раскритиковал студию Disney за работу над ремейком «Белоснежки и семи гномов». Он высказал свое недовольство проектом в подкасте «WTF».

«Ни в обиду никому, но я был несколько озадачен, когда они так гордились тем, что выбрали латиноамериканскую актрису на роль Белоснежки. Но вы все еще рассказываете историю о Белоснежке и семи карликах. Сделайте шаг назад и посмотрите на то, что вы тут делаете. Для меня это не имеет никакого смысла», — признался артист.

Динклэйдж назвал сюжет сказки «старомодной историей», а попытки Disney вновь экранизировать ее «односторонне прогрессивными». «Что, черт возьми, вы делаете? Я так ничего и не сделал? Должно быть, я недостаточно громко говорю», — возмутился актер.

Он при этом выразил свое уважение и любовь исполнительнице главной женской роли в фильме Рэйчел Зеглер и всем другим кинематографистам, «которые думали, что делают правильную вещь». Однако Динклэйдж, очевидно, крайне разочарован проектом.

Студия Disney ответила на слова актера. Она заверила, что создатели картины «консультировались с членами сообщества карликов», «чтобы избежать укоренения стереотипов из оригинального анимационного фильма».

Лента, как пообещали представители студии, представит «другой подход к семи персонажам». «Мы с нетерпением ждем возможности поделиться большей информацией, когда фильм будет запущен в производства после длительного периода подготовки», — добавили в Disney.