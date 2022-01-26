Британский музыкант Элтон Джон заразился коронавирусом. Из‑за этого ему пришлось перенести дату концерта, который должен был состояться 26 января в Далласе, штат Техас. О переносе выступления артист рассказал в инстаграме.

Джон пока не сообщил, когда состоится перенесенный концерт. «Это всегда огромное разочарование — перенос шоу, и я извиняюсь перед всеми, кому это принесло неудобства, но я хочу обезопасить себя и свою команду», — сказал музыкант.

Артист добавил, что он прошел полную вакцинацию и ревакцинацию. Болезнь у Элтона Джона протекает в слабой форме. «Я в полной мере ожидаю, что буду способен выступить на концертах в Арканзасе на этих выходных», — заявил он.

Ближайшее выступление в городе Норт-Литл-Рок в Арканзасе запланировано на 29 января. Оно состоится в рамках мирового тура Farewell Yellow Brick Road, который должен был стать последним в карьере музыканта.