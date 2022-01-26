перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Питер Динклэйдж раскритиковал Disney за съемки ремейка «Белоснежки и семи гномов» 1:58
Элтон Джон заразился коронавирусом 1:17
therock/Instagram
Дуэйн Джонсон рассказал, что снимется в еще одном фильме по игре. Речь может быть о Gears of War 0:40
Базу вакцинированных россиян опубликовали в даркнете Вчера в 23:41
В Париже погиб фотограф Рене Робер. Он замерз насмерть на улице Вчера в 23:01
В России подготовят нормативы пожарной безопасности для строительства деревянных многоэтажек Вчера в 22:57
Студия Respawn выпустит три новые игры по «Звездным войнам» Вчера в 22:15
Francois G.Durand/Getty Images
Глава YouTube поддержала отключение счетчика дизлайков и намекнула на возможное добавление NFT Вчера в 21:57
Норвегия отменит карантин для всех путешественников Вчера в 21:25
Исследование: неравенство в мире приблизилось к уровню начала ХХ века Вчера в 21:23
Роскомнадзор внес сайт iHerb в реестр запрещенных Вчера в 20:38
Gucci Mane и Lil Durk выпустили совместный клип Вчера в 20:31
Минфин против запрета крипты, перенос московского концерта Måneskin и другие новости дня
Вчера в 20:28 дайджест
В Петербурге ввели новые антиковидные ограничения. Они касаются только детей и подростков Вчера в 20:18
Samsung разработала биометрический сканер для банковских карт и пропусков Вчера в 19:50
Twitter начал выполнять требования закона о «приземлении» Вчера в 19:11
Viktor Tóth/YouTube
Датчики, доспехи и VR-шлемы: как нейробиолог научил крыс играть в Doom Вчера в 18:48
Роспотребнадзор отменил карантин для приезжающих из стран Южной Африки Вчера в 18:44
Карди Би отсудила у ютьюб-блогерши более миллиона долларов за клевету Вчера в 18:15
Более 120 католических священников совершили каминг-аут. Они требуют пересмотреть отношение к ЛГБТ Вчера в 18:09
Отключить рекламу

Элтон Джон заразился коронавирусом

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:17

Британский музыкант Элтон Джон заразился коронавирусом. Из‑за этого ему пришлось перенести дату концерта, который должен был состояться 26 января в Далласе, штат Техас. О переносе выступления артист рассказал в инстаграме.

Джон пока не сообщил, когда состоится перенесенный концерт. «Это всегда огромное разочарование — перенос шоу, и я извиняюсь перед всеми, кому это принесло неудобства, но я хочу обезопасить себя и свою команду», — сказал музыкант.

Артист добавил, что он прошел полную вакцинацию и ревакцинацию. Болезнь у Элтона Джона протекает в слабой форме. «Я в полной мере ожидаю, что буду способен выступить на концертах в Арканзасе на этих выходных», — заявил он.

Ближайшее выступление в городе Норт-Литл-Рок в Арканзасе запланировано на 29 января. Оно состоится в рамках мирового тура Farewell Yellow Brick Road, который должен был стать последним в карьере музыканта.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
опера
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома»
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить