Дуэйн Джонсон рассказал, что снимется в еще одном фильме по игре. Речь может быть о Gears of War

Американский актер Дуэйн Джонсон рассказал изданию Men’s Journal, что снимется в еще одном фильме по игре. Он не уточнил название игры, но речь может идти о Gears of War. К такому выводу пришли авторы телеграм-канала Zavtracast.

Они заметили, что автор серии Gears of War Клифф Блезински отреагировал на твит с новостью о фильме Джонсона. Сам актер же отметил, что будет работать над экранизацией одной из самых больших и крутых игр, в которую он сам играл годами.

«Я действительно предвкушаю то, что мы представим поклонникам по всему миру. Конечно, мы постараемся сделать все правильно для наших друзей-геймеров, но на самом деле мы просто хотим сделать отличный фильм», — сказал Джонсон.

Ранее стало известно, что Дуэйн Джонсон снимется вместе с Крисом Эвансом в комедийном боевике от Amazon Studios. Кроме того, Джонсон может появиться в сиквелах «Красного уведомления».