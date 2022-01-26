Стив Кэрелл сыграет в фильме Джона Красински «Если»

Стив Кэрелл присоединился к актерскому составу фильма «Если». Об этом сообщает Deadline.

Картина расскажет о путешествии ребенка в своем воображении. Остальные детали держатся в секрете. Премьера намечена на 17 ноября 2023 года.

Режиссером, сценаристом, продюсером и автором идеи выступил Джон Красински, известный по фильмам франшизы «Тихое место». Кроме того, в «Если» он сыграет одну из главных ролей.

Кроме Кэрелла и Красински в картине снимутся Алан С.Ким («Минари»), Кейли Флеминг («Локи»), Луис Госсетт-мл. («Враг мой»), Райан Рейнольдс («Дэдпул»), Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь») и Фиона Шоу («Гарри Поттер и философский камень»).

Для Кэрелла и Красински «Если» станет первым проектом, над которым они поработают со времен сериала «Офис». Сериал 43 раза номинировался на премии «Эмми». Всего он получил более 21 награды, в том числе как лучший комедийные сериал.