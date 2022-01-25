В Париже погиб фотограф Рене Робер. Он замерз насмерть на улице

В Париже умер фотограф Рене Робер. 85-летний мужчина потерял сознание в время прогулки и оставался на улице в течение многих часов. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Робер проживал в Париже на улице Тюрбиго. Фотограф вышел из дома вечером 18 января и упал. Никто их прохожих не пришел на помощь мужчине, поэтому госпитализирован он был только в 6:30 следующего дня.

В больницу Робер прибыл с тяжелой черепно-мозговой травмой и сильным переохлаждением. Через некоторое время он скончался.

Журналист и друг фотографа Мишель Момпонте рассказал в твиттере о его трагической гибели: «После переохлаждения его не удалось вернуть к жизни. В течение девяти часов ни один прохожий не остановился, чтобы посмотреть, почему этот джентльмен лежит на тротуаре. Ни один».