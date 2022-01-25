В Париже погиб фотограф Рене Робер. Он замерз насмерть на улице

В Париже умер фотограф Рене Робер. 85-летний мужчина потерял сознание в время прогулки и оставался на улице в течение многих часов. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Робер проживал в Париже на улице Тюрбиго. Фотограф вышел из дома вечером 18 января и упал. Никто их прохожих не пришел на помощь мужчине, поэтому госпитализирован он был только в 6:30 следующего дня.
В больницу Робер прибыл с тяжелой черепно-мозговой травмой и сильным переохлаждением. Через некоторое время он скончался.
Журналист и друг фотографа Мишель Момпонте рассказал в твиттере о его трагической гибели: «После переохлаждения его не удалось вернуть к жизни. В течение девяти часов ни один прохожий не остановился, чтобы посмотреть, почему этот джентльмен лежит на тротуаре. Ни один».
«Он был нежным, чувствительным и гуманным другом. Столь же сдержанным, сколь и чувствительным», — добавил Момпонте.
Рене Робер родился в 1936 году в Швейцарии. Он начал фотографировать еще в юности, в возрасте 12 лет вместе со своим другом. После Робер уехал учиться в Лозанну, а в 1960-х переехал в Париж. Более всего он стал известен своими снимками танцовщиков фламенко.