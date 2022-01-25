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Глава YouTube поддержала отключение счетчика дизлайков и намекнула на возможное добавление NFT

Семён Гудошников
Сегодня в 21:57

Генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки опубликовала обращение к создателям контента, где рассказала о приоритетах платформы на 2022 год. Она отметила, что отключение счетчика дизлайков было спорным, однако принесло платформе скорее пользу.

«Людям не нравятся видео по многим причинам, в том числе по тем, которые ни имеют к роликам никакого отношения. А это значит, что дизлайки — не всегда точный способ выбора видео для просмотра», — заявила Воджицки.

По ее словам, счетчики дизлайков наносили ущерб экосистеме, поскольку с помощью них совершались атаки на создателей контента, преимущественно начинающих. Глава платформы отметила, что после отключения счетчика количество зрителей существенно не изменилось, а вот число атак — уменьшилось.

Воджицки также сказала, что компания следит за всем, что происходит в Web3, как за источником вдохновения. «За прошедший год мир криптовалют, невзаимозаменяемых токенов (NFT) и децентрализованных автономных организаций (DAO) открыл ранее немыслимые возможности для укрепления взаимосвязи между авторами контента и их поклонниками», — отметила она.

«Мы, как и всегда, сосредоточены на расширении экосистемы YouTube, чтобы помочь создателям извлекать выгоду из новых технологий, включая такие вещи, как NFT», — добавила Воджицки, не уточнив, какие именно нововведения, связанные с NFT, стоит ожидать на платформе.

YouTube объявил об отключении счетчика дизлайков 10 ноября 2021 года. Узнать об отрицательных отметках теперь могут только создатели контента в YouTube Studio. Нововведение раскритиковали как пользователи, так и авторы. А сооснователь YouTube в знак протеста изменил описание первого видео на платформе.

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