Норвегия отменит карантин для всех путешественников

Власти Норвегии отменят обязательный карантин для прибывающих в страну с 26 января. От него будут освобождены все путешественники независимо от того, привиты они от коронавируса или каким препаратом вакцинированы. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Следуя рекомендации Национального института общественного здравоохранения, мы отменяем требование о въездном карантине, поскольку он больше не считается необходимым для инфекционного контроля. Правило вступает в силу с 26 января 2022 года», — заявило правительство.

В первую очередь, как отметили власти страны, изменения коснутся приезжающих, которые еще не прошли вакцинацию либо сделали это с помощью вакцины, пока не одобренной ВОЗ. Таким образом, российские туристы смогут поехать в Норвегию.

Для въезда в Норвегию потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР или экспресс-теста на ковид, сделанного не ранее чем за 24 часа до въезда в страну. Путешественники также обязаны пройти по прибытии или в течение первых 24 часов еще одно тестирование.