Минфин против запрета крипты, перенос московского концерта Måneskin и другие новости дня

В России выявили 67 809 новых случаев коронавируса — это новый максимум за пандемию. Сергей Собянин спрогнозировал, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве продолжится еще две недели.

Алексея Навального и его соратников, в том числе Любовь Соболь, внесли в реестр террористов и экстремистов. Согласно закону, банки должны заморозить все их счета и приостановить обслуживание.

Минфин выступил против запрета криптовалюты в России, который ранее предложил Центробанк. В ведомстве разработали концепцию регулирования крипторынка и направили ее в правительство.

Жительница Челябинска Елена Иванова из‑за ошибки судебных приставов должна больше 22 млн рублей. Ей начислили долги четырехсот человек на сумму от 500 до нескольких миллионов рублей, а также наложили 12 арестов на жилье.

В магазинах IKEA в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Петербурге и Адыгее начали перерабатывать пищевые отходы в удобрения. Бренд хочет вносить свой вклад в борьбу с климатическим кризисом и мировым голодом.

На улице Рубинштейна в Петербурге, где сосредоточено множество баров и заведений, прошла акция против QR-кодов для общепита. Ее организовал предприниматель Александр Коновалов. Обошлось без задержаний.

Сергей Шнуров записал третий клип о коммунальном коллапсе в Петербурге. На этот раз трек записан в стиле танцевальной электроники, а в тексте ни одного матерного слова!

Итальянские рокеры Måneskin перенесли все концерты в рамках европейского тура из‑за коронавируса. Они должны были выступить в Москве 9 марта.

Боб Дилан продал права на свои старые и будущие песни компании Sony Music. По данным Variety, сумма сделки составила от 150 до 200 млн долларов.

В Китае показали «Бойцовский клуб» с альтернативным финалом. На экране вместо всем знакомой концовки появился текст, который объяснял, что план «Разгром» был остановлен полицией, а Тайлер Дерден арестован.

Юрий Быков снимет сериал «Лихие» про крупнейшую преступную группировку в мире — ОПГ «Общак». Сюжет основан на реальных воспоминаниях Евгения Демина, который уже в шесть лет впервые взял оружие, а в 13 совершил первое заказное убийство.

Велотренажер Peloton, печально известный по сцене с Мистером Бигом в «И просто так», снова попал на экраны и вызвал сердечный приступ у героя. В этот раз плохо стало Майку Вагнеру из «Миллиардов».