перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роскомнадзор внес сайт iHerb в реестр запрещенных 20:38
Gucci Mane и Lil Durk выпустили совместный клип 20:31
Минфин против запрета крипты, перенос московского концерта Måneskin и другие новости дня
20:28 дайджест
В Петербурге ввели новые антиковидные ограничения. Они касаются только детей и подростков 20:18
Samsung разработала биометрический сканер для банковских карт и пропусков 19:50
Twitter начал выполнять требования закона о «приземлении» 19:11
Viktor Tóth/YouTube
Датчики, доспехи и VR-шлемы: как нейробиолог научил крыс играть в Doom 18:48
Роспотребнадзор отменил карантин для приезжающих из стран Южной Африки 18:44
Карди Би отсудила у ютьюб-блогерши более миллиона долларов за клевету 18:15
Более 120 католических священников совершили каминг-аут. Они требуют пересмотреть отношение к ЛГБТ 18:09
В четырех магазинах IKEA в России начали перерабатывать пищевые отходы в удобрения 18:06
Игорь Верещагин/Facebook
Фотожурналист Евгений Фельдман уехал из России. Он опасается преследования из‑за работы с Навальным 18:03
Британский стартап создал шпионского робота-краба, чтобы следить за миграцией животных 17:23
Denzel Curry выпустил сингл «Walkin» и объявил о концертах в России 16:59
На Рубинштейна в Петербурге прошла акция против QR-кодов для заведений 16:58
Twitter заблокировал бота, который оставлял спойлеры для игры Wordle 16:54
Конкурс социальной рекламы «Твой взгляд» объявил победителей 16:51
Netflix Russia/YouTube
Вышел дублированный трейлер фильма «Борьба со льдом» с Николаем Костером-Вальдау в главной роли 16:24
Велотренажеры Peloton снова вызвали сердечный приступ у героя сериала — в этот раз в «Миллиардах» 16:17
Собянин: рост заболеваемости COVID-19 в Москве продолжится в течение двух недель 16:02
Отключить рекламу
Дайджест

Минфин против запрета крипты, перенос московского концерта Måneskin и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:28

В России выявили 67 809 новых случаев коронавируса — это новый максимум за пандемию. Сергей Собянин спрогнозировал, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве продолжится еще две недели.

Алексея Навального и его соратников, в том числе Любовь Соболь, внесли в реестр террористов и экстремистов. Согласно закону, банки должны заморозить все их счета и приостановить обслуживание.

Минфин выступил против запрета криптовалюты в России, который ранее предложил Центробанк. В ведомстве разработали концепцию регулирования крипторынка и направили ее в правительство.

Жительница Челябинска Елена Иванова из‑за ошибки судебных приставов должна больше 22 млн рублей. Ей начислили долги четырехсот человек на сумму от 500 до нескольких миллионов рублей, а также наложили 12 арестов на жилье.

В магазинах IKEA в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Петербурге и Адыгее начали перерабатывать пищевые отходы в удобрения. Бренд хочет вносить свой вклад в борьбу с климатическим кризисом и мировым голодом.

На улице Рубинштейна в Петербурге, где сосредоточено множество баров и заведений, прошла акция против QR-кодов для общепита. Ее организовал предприниматель Александр Коновалов. Обошлось без задержаний.

Сергей Шнуров записал третий клип о коммунальном коллапсе в Петербурге. На этот раз трек записан в стиле танцевальной электроники, а в тексте ни одного матерного слова!

Итальянские рокеры Måneskin перенесли все концерты в рамках европейского тура из‑за коронавируса. Они должны были выступить в Москве 9 марта.

Боб Дилан продал права на свои старые и будущие песни компании Sony Music. По данным Variety, сумма сделки составила от 150 до 200 млн долларов.

В Китае показали «Бойцовский клуб» с альтернативным финалом. На экране вместо всем знакомой концовки появился текст, который объяснял, что план «Разгром» был остановлен полицией, а Тайлер Дерден арестован.

Юрий Быков снимет сериал «Лихие» про крупнейшую преступную группировку в мире — ОПГ «Общак». Сюжет основан на реальных воспоминаниях Евгения Демина, который уже в шесть лет впервые взял оружие, а в 13 совершил первое заказное убийство.

Велотренажер Peloton, печально известный по сцене с Мистером Бигом в «И просто так», снова попал на экраны и вызвал сердечный приступ у героя. В этот раз плохо стало Майку Вагнеру из «Миллиардов».

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
опера
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома»
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х

Другие материалы по темам

Теги
Минфин
Центральный банк России
Ikea
Люди
Сергей Собянин
Алексей Навальный
Боб Дилан
Любовь Соболь
Елена Иванова
Александр Коновалов
Сергей Шнуров
Юрий Быков
Евгений Демин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить