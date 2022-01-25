В Петербурге ввели новые антиковидные ограничения. Они касаются только детей и подростков

Губернатор Петербурга Александр Беглов ввел новые антиковидные ограничения, которые касаются только несовершеннолетних жителей. Сообщение об этом появилось на сайте администрации города.

Новые меры начнут действовать с 28 января, а закончатся 13 февраля. Детям и подросткам запрещено:

очно посещать дополнительные общеобразовательные программы (частные и государственные) — их переведут в дистанционный формат; запрет не распространяется на дополнительные занятия в школах;

посещать кружки, секции, студии;

ходить в музеи, театры и кинотеатры, цирки и зоопарки, бассейны и фитнес-залы;

участвовать в физкультурных и спортивных мероприятиях, кроме тех, что уже включены в календарные планы.

За предыдущие сутки в Петербурге выявили 18 135 случаев коронавируса. Умер 121 человек.