Samsung разработала биометрический сканер для банковских карт и пропусков

Samsung представила биометрический сканер, способный предохранить банковские карты и пропуска от использования другими людьми. Об этом стало известно из блога компании на сайте.

Сканер объединен с первой в мире гибридной микросхемой для платежных карт. Чип под названием S3B512С сохраняет данные в модуле безопасности и анализирует их с помощью встроенного процессора.