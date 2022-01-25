Samsung разработала биометрический сканер для банковских карт и пропусков

Samsung представила биометрический сканер, способный предохранить банковские карты и пропуска от использования другими людьми. Об этом стало известно из блога компании на сайте.
Сканер объединен с первой в мире гибридной микросхемой для платежных карт. Чип под названием S3B512С сохраняет данные в модуле безопасности и анализирует их с помощью встроенного процессора.
Изначально разработку создали для внедрения в банковские карты, но его можно использовать и в гаджетах. Чипы подойдут для любых устройств, где может быть необходима биометрическая аутентификация.
Биометрический сканер позволит избавиться от необходимости ввода PIN-кода на клавиатуре. Таким образом мошенникам будет сложнее воспользоваться потерянными устройствами или украденными платежными картами.
Система уже прошла сертификацию Mastercard, она соответствует стандартам безопасности CC EAL 6+. Предполагается, что первыми клиентами, которые используют технологию, станут банковские компании.