Леонид Агутин рассказал о правилах цифровой безопасности в новой кампании «Авито»

В основе ролика — сюжет о семье, в которой несколько поколений заботятся друг о друге в обычных бытовых ситуациях. «Как от сквозняков и холода вы укрываете близких, так и сегодня важно научить наших родителей позаботиться о себе и уметь защитить данные банковских карт», — говорит в мини-фильме Агутин.

«С каждым днем нас окружает все больше новых технологий, сервисов и приложений, с помощью которых можно решать насущные вопросы не выходя из дома. И это очень здорово и удобно, если уметь правильно ими пользоваться. Когда ребята из „Авито“ предложили мне участие в этом проекте, я, недолго думая, согласился. По-моему, это дело полезное. Мне и самому пригодились бы в свое время такие советы», — отметил артист.

«Авито» — крупнейшая онлайн-платформа объявлений в России. По данным компании, каждую секунду на ней совершается шесть сделок, а ежемесячно с сервисом взаимодействуют 50 млн человек. Сейчас на платформе более 83 млн объявлений (ежедневно пользователи добавляют около 700 тыс. новых).