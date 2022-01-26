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Леонид Агутин рассказал о правилах цифровой безопасности в новой кампании «Авито»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:09

«Авито» запустила новую кампанию, направленную на обучение цифровой безопасности. Ее лицом стал певец и музыкант Леонид Агутин.

Вместе с артистом компания записала мини-фильм, в котором Агутин рассказал о четырех ключевых правилах безопасного онлайн-шопинга.


  • Никогда не передавать посторонним данные банковских карт (в том числе CVV/CVC-код банковской карты или коды из СМС-сообщений от банка).
  • Не переходить по ссылкам, которые присылают другие пользователи.
  • Оформлять доставку только на официальном сайте (платформе или приложении).
  • Обсуждать подробности сделки только во встроенном мессенджере сайта, а не по телефону или в сторонних мессенджерах.

В основе ролика — сюжет о семье, в которой несколько поколений заботятся друг о друге в обычных бытовых ситуациях. «Как от сквозняков и холода вы укрываете близких, так и сегодня важно научить наших родителей позаботиться о себе и уметь защитить данные банковских карт», — говорит в мини-фильме Агутин.

«С каждым днем нас окружает все больше новых технологий, сервисов и приложений, с помощью которых можно решать насущные вопросы не выходя из дома. И это очень здорово и удобно, если уметь правильно ими пользоваться. Когда ребята из „Авито“ предложили мне участие в этом проекте, я, недолго думая, согласился. По-моему, это дело полезное. Мне и самому пригодились бы в свое время такие советы», — отметил артист.

«Авито» — крупнейшая онлайн-платформа объявлений в России. По данным компании, каждую секунду на ней совершается шесть сделок, а ежемесячно с сервисом взаимодействуют 50 млн человек. Сейчас на платформе более 83 млн объявлений (ежедневно пользователи добавляют около 700 тыс. новых).

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