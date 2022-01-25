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Исследование: неравенство в мире приблизилось к уровню начала ХХ века

Денис Ламехов
Сегодня в 21:23

Группа ученых под руководством французского экономиста Томаса Пикетти выпустила доклад, посвященный неравенству в мире. Его опубликовала Лаборатория изучения проблем неравенства при Парижской школе экономики.

Документ стал итогом четырехлетней работы более 100 исследователей из разных стран мира. «Афиша Daily» выбрала главное из материала.

Доходы и имущество

Ученые утверждают, что на данный момент 10% самых богатых людей планеты владеют 52% мирового дохода, тогда как беднейшая половина мирового населения получает лишь 8,5% от него. В 2021 году общий объем мирового дохода составил 86 трлн евро (около 97 трлн долларов США).

Имущественное неравенство, согласно данным доклада, оказывается еще сильнее. Беднейшая половина населения владеет лишь 2% всех активов на Земле. Напротив, 10% богатейшей части мирового сообщества владеют 76% всего имущества.

Ближний Восток и Северная Африка — регион с самым высоким показателем неравенства, говорят ученые. В этой части света доход 10% самых состоятельных людей составляет 58% дохода всего населения.

Самый низкий показатель неравенства — в странах Европы. Там на десятую часть самых богатых приходится 36% всего дохода. В России 10% наиболее состоятельных получают около 45% национальных доходов. По данным ученых, это сравнимо с ситуацией в Северной Америке, где данный показатель ниже всего на несколько процентных пунктов.

«Глобальные уровни неравенства, по-видимому, достигли такого же уровня, какой наблюдался на пике западного империализма в начале XX века», — говорится в докладе. В 2019–2021 годах объем накопленных богатств 0,001% самых обеспеченных жителей Земли увеличился на 14%, в то время как такой же показатель для всех людей увеличился лишь на 1%

Гендерный аспект

Доля трудовых доходов женщин составляет менее 35% от общемировых. В России и Центральной Азии этот показатель в 2015–2020 годах составил более 40%, что, согласно данным экспертов, выше, чем в любом другом регионе планеты, включая Северную Америку и Западную Европу. Для обеих частей света доля доходов женщин чуть превышает 35%.

Китай — единственный регион, где этот показатель, если судить по представленным графикам, неуклонно снижается: с почти 40% в 1990-м до чуть более 30% в 2015–2020-м. Так или иначе, в гендерно-равноправном мире женщины зарабатывали бы 50% всех трудовых доходов.

Глобальное потепление

Исследователи говорят, что на 10% самых богатых стран приходится 50% всех выбросов углерода, губительных для окружающей среды и являющихся основным драйвером глобального потепления. 50% беднейших стран производят 12% всех выбросов.

При этом такое неравенство является не просто противопоставлением богатых и бедных стран. Страны с низким и средним доходом могут производить большое количество выбросов, а в богатых странах выбросов может быть мало, говорят ученые. Они, однако, не приводят примеров.

Согласно данным аналитиков, во всех регионах мира 10% самых обеспеченных людей производят больше выбросов на человека в год, чем 50% самых бедных. Политика в области климата (например, так называемые углеродные налоги) должна быть направлена в первую очередь на богатые слои населения, сообщается в докладе.

Пути решения

Ученые говорят: в XX веке рост благополучия богатых сейчас стран был связан с ростом высоких ставок прогрессивного налога. То есть такого, чья ставка увеличивается в зависимости от размера дохода.

Подобные изменения потребуются и для решения проблем XXI века, считают исследователи. Они заявляют: «Неравенство — это всегда политический выбор, и изучение политических инструментов, реализованных в других странах или в другие исторические периоды, принципиально важно для разработки более справедливых путей развития».

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