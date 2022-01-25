Более 120 католических священников совершили каминг-аут. Они требуют пересмотреть отношение к ЛГБТ

В Германии священники, действующие и бывшие работники католической церкви заявили, что идентифицируют себя как представители квир-сообщества. Всего 124 человека приняли участие в кампании «#OutInChurch. За церковь без страха», пишет Deutsche Welle.

Согласно заявлению членов католической общины, церковная доктрина устарела и не соответствует положениям современной теологии и науки. Они попросили епископа взять на себя ответственность за дискриминацию от имени церкви.

Активисты выдвинули семь требований. В том числе, они считают, что необходимо пересмотреть «дискредитирующие постулаты» церковного учения о сексуальности, сексуальной и гендерной идентичности; изменить трудовое право, чтобы представители ЛГБТ-сообщества могли работать без дискриминации и угроз увольнения, а также перестать отказывать ЛГБТ-парам в благословении.

В рамках кампании вышел документальный фильм Wie Gott uns schuf («Какими нас создал Бог»). Герои картины рассказали об опыте работы в церковных структурах со своей гендерной и сексуальной идентичностью.

Создатели #OutInChurch также опубликовали петицию в поддержку движения. Она набрала более 11 тыс. подписей.