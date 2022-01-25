перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Карди Би отсудила у ютьюб-блогерши более миллиона долларов за клевету 18:15
Более 120 католических священников совершили каминг-аут. Они требуют пересмотреть отношение к ЛГБТ 18:09
В четырех магазинах ИКЕА в России начали перерабатывать пищевые отходы в удобрения 18:06
Игорь Верещагин/Facebook
Фотожурналист Евгений Фельдман уехал из России. Он опасается преследования из‑за работы с Навальным 18:03
Британский стартап создал шпионского робота-краба, чтобы следить за миграцией животных 17:23
Denzel Curry выпустил сингл «Walkin» и объявил о концертах в России 16:59
На Рубинштейна в Петербурге прошла акция против QR-кодов для заведений 16:58
Twitter заблокировал бота, который оставлял спойлеры для игры Wordle 16:54
Конкурс социальной рекламы «Твой взгляд» объявил победителей 16:51
Netflix Russia/YouTube
Вышел дублированный трейлер фильма «Борьба со льдом» с Николаем Костером-Вальдау в главной роли 16:24
Велотренажеры Peloton снова вызвали сердечный приступ у героя сериала — в этот раз в «Миллиардах» 16:17
Собянин: рост заболеваемости COVID-19 в Москве продолжится в течение двух недель 16:02
Шнуров выпустил третий клип про коммунальный коллапс в Петербурге. С электронными битами и без мата! 15:59
Meta создаст самый быстрый в мире суперкомпьютер на основе искусственного интеллекта 15:16
Минздрав России приостановил закупку «ЭпиВакКороны» 15:10
Скриншот видео с сайта Variety
Хавьер Бардем поздравил Дэниела Крейга с днем рождения, выскочив из торта в образе девушки Бонда 15:00
Måneskin отменили свои концерты в России из‑за коронавируса 14:55
Минфин заявил, что криптовалюту в России нужно регулировать, а не запрещать 14:46
Скульптор создал статую дракона из «Игры престолов» в натуральную величину 14:23
Во Франции хирург попытался продать рентген жертвы теракта в виде NFT 14:12
Отключить рекламу

Фотожурналист Евгений Фельдман уехал из России. Он опасается преследования из‑за работы с Навальным

Семён Гудошников
Сегодня в 18:03

Фотограф и фотожурналист Евгений Фельдман уехал из России. Об этом он написал в фейсбуке. Фельдман отметил, что принял решение об отъезде пару месяцев назад и сейчас живет в другой стране. Какой именно, он не уточнил.

«Главная причина, конечно, — это прямая опасность. Работа документалиста всего лишь в том, чтобы отражать реальность. Но если государство решает делать вид (и заставлять всех делать вид), что неприятных ему людей, тенденций и фактов не существует, документалистика становится невозможной», — написал фотограф.

Он заявил, что никогда не нарушал границ профессии, но это не помешало «эшникам и титушкам» заведомо отнести его к активистам. «И я понимаю, что никакие ссылки на журналистские работы не помогут мне доказать, что я журналист, а не экстремистский экстремист. А значит, когда‑нибудь репрессии против тех, кто работал с Алексеем Навальным, дойдут и до меня», — заключил Фельдман, добавив, что, возможно, переоценивает риски, но ждать, чтобы оценить их точнее, не может.

Фотожурналист продолжит сотрудничать с «Медузой»* и заниматься фотографией, но выпускать самиздат «Свой» перестанет.

Евгений Фельдман работал на многих акциях протеста в России, в том числе из‑за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму и в поддержку Алексея Навального в 2021 году. В 2017-м и 2018-м Фельдман снимал проект «Это Навальный», когда политик заявил об участии в президентской гонке.

*«Медуза» признана Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
опера
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома»
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х

Другие материалы по темам

Теги
Мосгордума
Минюст РФ
Люди
Евгений Фельдман
Алексей Навальный
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить