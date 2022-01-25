Фотожурналист Евгений Фельдман уехал из России. Он опасается преследования из‑за работы с Навальным

Фотограф и фотожурналист Евгений Фельдман уехал из России. Об этом он написал в фейсбуке. Фельдман отметил, что принял решение об отъезде пару месяцев назад и сейчас живет в другой стране. Какой именно, он не уточнил.

«Главная причина, конечно, — это прямая опасность. Работа документалиста всего лишь в том, чтобы отражать реальность. Но если государство решает делать вид (и заставлять всех делать вид), что неприятных ему людей, тенденций и фактов не существует, документалистика становится невозможной», — написал фотограф.

Он заявил, что никогда не нарушал границ профессии, но это не помешало «эшникам и титушкам» заведомо отнести его к активистам. «И я понимаю, что никакие ссылки на журналистские работы не помогут мне доказать, что я журналист, а не экстремистский экстремист. А значит, когда‑нибудь репрессии против тех, кто работал с Алексеем Навальным, дойдут и до меня», — заключил Фельдман, добавив, что, возможно, переоценивает риски, но ждать, чтобы оценить их точнее, не может.

Фотожурналист продолжит сотрудничать с «Медузой»* и заниматься фотографией, но выпускать самиздат «Свой» перестанет.

Евгений Фельдман работал на многих акциях протеста в России, в том числе из‑за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму и в поддержку Алексея Навального в 2021 году. В 2017-м и 2018-м Фельдман снимал проект «Это Навальный», когда политик заявил об участии в президентской гонке.

*«Медуза» признана Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.