Британский стартап создал шпионского робота-краба, чтобы следить за миграцией животных

Британская компания John Downer Productions, специализирующаяся на съемках животных в дикой природе, создала робота-краба. Они отправили его шпионить за миграцией настоящей популяции красных крабов австралийского острова Рождества, пишет Laughing Squid.

Роботизированный краб, внешне очень похожий на настоящего, присоединился к 40 млн красных крабов. Их маршрут лежал из тропических лесов к побережью Индийского океана.

Внедрившись в отряд животных, робот начал вместе с ними перелазить через заборы, перебегать дорогу, а также спасаться от хищников и сородичей-каннибалов. Так авторы проекта хотели показать, какой сложный путь преодолевают крабы во время миграции.

Часть процесса создатели засняли самостоятельно. Необходимое для этого оборудование они оставили в месте, где самки крабов обычно носят икру. Ролик на ютьюб-канале John Downer Productions набрал уже более 580 тыс. просмотров.