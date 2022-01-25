На Рубинштейна в Петербурге прошла акция против QR-кодов для заведений

На улице Рубинштейна в Петербурге, где сосредоточено множество баров и заведений, прошла акция против QR-кодов для общепита. Ее организовал идеолог и инициатор бойкота QR-кодов в Петербурге Александр Коновалов.
Как сообщает «Бумага», предприниматель приехал на Рубинштейна, чтобы, по его словам, попасть в опечатанные бары. На встречу с ним пришли около 50 человек, включая местных жителей и журналистов.
На место прибыли полицейские и автозаки. Правоохранители попросили бизнесмена подписать предостережение о недопустимости митинга.
«Проверка QR-кода является сегрегацией. Мы этому не подчиняемся и подчиняться не будем. Понятия QR-код нет в правовом поле. Постановление губернатора — акт исполнительной власти», — передает «Фонтанка» слова Коновалова.
Предприниматель добавил, что готовит жалобы в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру на незаконные действия правоохранительных органов, участвовавших в рейде. После него закрыли 20 заведений за отказ от проверки QR-кодов.
Бизнесмен уточнил, что в бары будут пытаться зайти только их владельцы и только с юристами. Сам Коновалов закрытые заведения штурмовать не стал. Встреча прошла без задержаний.
В ситуационном центре по контролю ковидных мер Смольного не считают акцию Коновалова протестом против QR-кодов. Отказ от проверки ковидных сертификатов — лишь два-три процента от всех нарушений, которые допускает предприниматель и курируемые им заведения, сказал глава центра Александр Ситов.
По его словам, участники «списка сопротивления» нарушают санитарные правила, работают без контрольно-кассовой техники и лицензии на алкоголь. Ситов заявил, что вести переговоры с бизнесменом ситуационный центр не уполномочен, «операцией руководит СК».