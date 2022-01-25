На Рубинштейна в Петербурге прошла акция против QR-кодов для заведений

На улице Рубинштейна в Петербурге, где сосредоточено множество баров и заведений, прошла акция против QR-кодов для общепита. Ее организовал идеолог и инициатор бойкота QR-кодов в Петербурге Александр Коновалов.

Как сообщает «Бумага», предприниматель приехал на Рубинштейна, чтобы, по его словам, попасть в опечатанные бары. На встречу с ним пришли около 50 человек, включая местных жителей и журналистов.

На место прибыли полицейские и автозаки. Правоохранители попросили бизнесмена подписать предостережение о недопустимости митинга.