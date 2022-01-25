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Велотренажеры Peloton снова вызвали сердечный приступ у героя сериала — в этот раз в «Миллиардах»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:17

Велотренажер Peloton, печально известный по сцене с Крисом Нотом в продолжении «Секса в большом городе», снова попал на экраны — в этот раз сердечный приступ случился у героя сериала «Миллиарды», пишет CNBC.

Во время кардиотренировки на велосипеде от Peloton плохо стало Майку Вагнеру, которого играет Дэвид Костабайл. Осторожно, далее спойлеры: в отличие от персонажа Нота, Вагнер выздоравливает и говорит: «Я не собираюсь уйти как Мистер Биг».

По информации The New York Times, сцена в «Миллиардах» была написана и снята за несколько месяцев до выхода эпизода про Мистера Бига. Фраза Вагнера с отсылкой к «Сексу в большом городе» была добавлена уже на монтаже.

В своем твиттере компания Peloton заявила, что не давала создателям «Миллиардов» разрешение на использование бренда, а также не предоставляла свой спортинвентарь для съемок сериала.

«Как показывает само шоу, упражнения для сердечно-сосудистой системы помогают людям прожить долгую и счастливую жизнь», — добавили в Peloton.

9 декабря вышел эпизод мини-сериала «И просто так…» (продолжение «Секса в большом городе»), в котором Мистер Биг умирает от сердечного приступа после 45-минутной тренировки на велотренажере Peloton. В этот же день стоимость акций компании упала на 17%.

Через несколько дней Peloton выпустила рекламный ролик с участием Криса Нота. В нем актер предлагает покататься инструктору компании Джесс Кинг на тренажере, а голос Райана Рейнолдса за кадром напоминает, что это очень полезно. Благодаря этому видео акции компании снова выросли.

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