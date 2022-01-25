Вышел дублированный трейлер фильма «Борьба со льдом» с Николаем Костером-Вальдау в главной роли

Netflix опубликовал дублированный трейлер фильма «Борьба со льдом», основанного на мемуарах датского полярного исследователя Эйнара Миккельсена. Картина выйдет на стрим-сервисе 2 марта.

В ролике показали суровые условия Гренландии, а также Миккельсена и его сообщника Ивера Иверсена, которые отправляются в поход через ледник, чтобы найти записи пропавшей датской экспедиции Мюлиуса-Эриксена.

С помощью них Миккельсен планирует доказать, что ранее существовавшее понимание формы Восточного побережья Гренландии было мифом и, предположительно, полезным для США.