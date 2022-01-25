Шнуров выпустил третий клип про коммунальный коллапс в Петербурге. С электронными битами и без мата!

Сергей Шнуров записал третий клип о коммунальном коллапсе в Петербурге и выложил его на официальный ютьюб-канал группы «Ленинград». На этот раз трек записан в стиле танцевальной электроники, а в тексте — ни одного матерного слова!
Название композиции — «Dj Big Love — Одна нога». Ролик на него состоит из кадров падающих на скользких улицах людей, которые смонтированы так, что кажется, что прохожие танцуют, а не поскальзываются.
Есть и другая версия клипа — профессионально снятая и без очевидных отсылок к ситуации в Петербурге.
16 января Шнуров выпустил песню с рефреном «В Питере — говно» — о неубранном снеге и горах мусора в городе. Через три дня свет увидела композиция «Покаянная», в которой музыкант с издевкой извинился за критику и признался в любви к Александру Беглову.
Шнуров заявил в треке, что написал песню «по заказу», «гадко все события исказив». А еще, что он сам разбросал мусор и гололед, а «начальство бегало с лопатой, но кто ж такую кучу уберет».