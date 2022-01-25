Собянин: рост заболеваемости COVID-19 в Москве продолжится в течение двух недель

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с «Омикроном» в городе. Его слова с заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 передает Russia Today.

За последние две недели количество случаев коронавируса в столице увеличилось в пять раз, если сравнивать с декабрьскими показателями;

Рост заболеваемости, по оценке Собянина, будет продолжаться еще две недели;

Штамм «Омикрон» в столице вытесняет «Дельту» — это может снизить загрузку больниц;

Нагрузка на стационары системы здравоохранения в Москве выросла за две недели на треть;

Перевод работников на удаленку упрощает борьбу с коронавирусом.

Премьер-министр Михаил Мишустин, который тоже присутствовал на заседании, заявил о росте госпитализации в 48 регионах. По данным на 25 января, в России за сутки с COVID-19 госпитализировали 12 837 человек, днем ранее — 5970 пациентов.

«Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так», — сказал он и напомнил о важности вакцинации.

Сегодня в стране выявили 67 809 случаев коронавируса, это очередной максимум за пандемию.

Ранее Собянин продлил до 1 апреля режим самоизоляции для непривитых пожилых жителей, а также распоряжение о переводе на удаленку 30% сотрудников и больше.