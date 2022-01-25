Минздрав России приостановил закупку «ЭпиВакКороны»

Минздрав России временно прекратил закупку и поставку вакцины «ЭпиВакКорона». С начала 2022 года ни одной партии препарата не было распределено по регионам, пишут «Ведомости» со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора и сотрудника неназванного российского научного института.

Газета провела опрос 85 региональных министерств и департаментов здравоохранения. Исследование показало, что большинство регионов получили последнии партии «ЭпиВакКороны» или «ЭпиВакКороны-Н» в конце ноября — начале декабря 2021 года. О датах следующих поставок неизвестно 83% респондентов.

Представитель единственного контрактного производителя «ЭпиВакКороны» среди частных фармкомпаний «Герофарм» заявил, что в 2022 году запросов на запуск этой вакцины не поступало. При этом, по данным реестра Росздравнадзора, другие вакцины по-прежнему выпускаются в гражданский оборот.

В Минздраве «Ведомостям» рассказали, что закупок «ЭпиВакКороны» или «ЭпиВакКороны-Н» в последнее время не было, так как в регионах достаточные запасы препарата, чтобы «в полной мере удовлетворить имеющуюся потребность». Об этом же пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

По информации газеты, в большинстве субъектов препарат действительно есть. В том числе потому, что он не пользуется спросом у пациентов, — об этом заявили 70% опрошенных врачей.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что российские власти скорее всего не откажутся от использования «ЭпиВакКороны». Вероятно, приостановка временная и может быть связана с техническими трудностями.