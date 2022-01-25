перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Meta создаст самый быстрый в мире суперкомпьютер на основе искусственного интеллекта 15:16
Минздрав России приостановил закупку «ЭпиВакКороны» 15:10
Скриншот видео с сайта Variety
Хавьер Бардем поздравил Дэниела Крейга с днем рождения, выскочив из торта в образе девушки Бонда 15:00
Måneskin отменили свои концерты в России из‑за коронавируса 14:55
Минфин заявил, что криптовалюту в России нужно регулировать, а не запрещать 14:46
Скульптор создал статую дракона из «Игры престолов» в натуральную величину 14:23
Во Франции хирург попытался продать рентген жертвы теракта в виде NFT 14:12
meineresterampe/Pixabay
Студент Гнесинки украл из академии несколько дорогих баянов. Он хотел собрать свою коллекцию 13:49
Болельщики хоккейного клуба в США выбросили на лед более 52 тыс. мягких игрушек. Это мировой рекорд 13:13
На жительницу Челябинска по ошибке повесили долги сотен человек. От нее требуют больше 22 млн рублей 12:45
Полиция задержала подозреваемого в нападении на вдову Александра Градского 12:07
Навального, Соболь, Гимади и Албурова внесли в реестр террористов и экстремистов 12:05
Matthew Waring/Unsplash
В России выявили 67 809 случаев COVID-19 — это максимум за всю пандемию 11:49
В Узбекистане, Киргизии и Казахстане произошло масштабное отключение электричества 11:24
«Яндекс.Еда» сократит расходы пластика на 50 тонн в год 11:13
Артиста из оркестра Мариинского театра задержали по подозрению в педофилии 10:40
В США на аукционе продадут вещи сына Джона Леннона в виде NFT 10:32
Sander Crombach/Unsplash
Великобритания смягчит антиковидные меры для вакцинированных туристов 10:12
Преступная империя в России и смертные приговоры в новом криминальном сериале Юрия Быкова 10:00
В Китае показали «Бойцовский клуб» с другим финалом 9:30
Отключить рекламу

Минздрав России приостановил закупку «ЭпиВакКороны»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:10

Минздрав России временно прекратил закупку и поставку вакцины «ЭпиВакКорона». С начала 2022 года ни одной партии препарата не было распределено по регионам, пишут «Ведомости» со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора и сотрудника неназванного российского научного института.

Газета провела опрос 85 региональных министерств и департаментов здравоохранения. Исследование показало, что большинство регионов получили последнии партии «ЭпиВакКороны» или «ЭпиВакКороны-Н» в конце ноября — начале декабря 2021 года. О датах следующих поставок неизвестно 83% респондентов.

Представитель единственного контрактного производителя «ЭпиВакКороны» среди частных фармкомпаний «Герофарм» заявил, что в 2022 году запросов на запуск этой вакцины не поступало. При этом, по данным реестра Росздравнадзора, другие вакцины по-прежнему выпускаются в гражданский оборот.

В Минздраве «Ведомостям» рассказали, что закупок «ЭпиВакКороны» или «ЭпиВакКороны-Н» в последнее время не было, так как в регионах достаточные запасы препарата, чтобы «в полной мере удовлетворить имеющуюся потребность». Об этом же пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

По информации газеты, в большинстве субъектов препарат действительно есть. В том числе потому, что он не пользуется спросом у пациентов, — об этом заявили 70% опрошенных врачей.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что российские власти скорее всего не откажутся от использования «ЭпиВакКороны». Вероятно, приостановка временная и может быть связана с техническими трудностями.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х

Другие материалы по темам

Теги
Минздрав РФ
Ведомости
Росздравнадзор
ИТАР-ТАСС
Люди
Алексей Кузнецов
Николай Беспалов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить