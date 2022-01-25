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Хавьер Бардем поздравил Дэниела Крейга с днем рождения, выскочив из торта в образе девушки Бонда

Семён Гудошников
Сегодня в 15:00

Во время видеочата, устроенного Variety, Хавьер Бардем рассказал, как однажды поздравил своего приятеля Дэниела Крейга с днем рождения.

Актеры стали близкими друзьями во время съемок очередной части бондианы «Координаты „Скайфолл“», вышедшей в 2012 году. У Крейга и Бардема дни рождения в марте с разницей в один день, поэтому они решили устроить тогда совместную вечеринку по этому поводу.

В качестве поздравления приятелю Бардем выскочил во время праздника из торта в образе девушки Бонда. А затем спел песню Happy Bithday в стиле Мэрилин Монро. «В тот вечер я должна была стать девушкой Бонда, и, о Боже, я ею стала», — вспоминает Бардем.

Актер также рассказал о работе над новым фильмом Аарона Соркина «В роли Рикардо», где ему досталась одна из главных ролей. Бардем сказал, что создатели «В роли Рикардо» попросили его спеть, но он человек не музыкальный, если не считать песенки про день рождения в стиле Монро.

«Когда команда „В роли Рикардо“ попросила меня спеть, я подумал: „Вы серьезно? Вы уверены, что хотите, чтобы я пел?“ А потом я все же попробовал», — сказал Бардем.

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