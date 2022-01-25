Måneskin отменили свои концерты в России из‑за коронавируса

Итальянские рокеры Måneskin сообщили о переносе всех концертов из‑за пандемии коронавируса. Об этом группа рассказала в своем инстаграме.

«Мы много работали для этого тура, все было готово, но, к сожалению, в последние несколько дней мы получили плохие новости о вместимости площадок. Мы не можем гарантировать все концерты, потому что в каждой стране есть свои правила, и мы должны придерживаться их, конечно, потому что мы должны проводить наши концерты в полной безопасности для всех», — сказано в сообщении коллектива.

Måneskin отметили, что не позднее 1 марта сообщат новые даты проведения шоу в рамках европейского тура.