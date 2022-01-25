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Во Франции хирург попытался продать рентген жертвы теракта в виде NFT

Виктория Шанина
Сегодня в 14:12

Эммануэль Масмежан, хирург больницы Жоржа Помпиду в Париже, попытался продать рентгеновский снимок своей пациентки, жертвы теракта в «Батаклане», в качестве NFT. Ему грозит судебное разбирательство, пишет The Guardian.

На снимке видна пуля от автомата Калашникова, которая застряла рядом с костью в предплечье женщины. Масмежан оценил его в 2776 долларов (около 218 тыс. рублей) и за соответствующую стоимость выставил на платформе OpenSea.

На странице аукциона хирург описал свою пациентку как «девушку, потерявшую своего парня в результате бойни, устроенной боевиками „Исламского государства“* на музыкальной площадке».

«Этот врач, не удовлетворившись нарушением обязанности хранить врачебную тайну, подумал, что было бы неплохо описать личную жизнь молодой женщины, сделав ее очень узнаваемой», — заявила адвокат женщины Элоди Абрахам.

Сама пострадавшая, пожелавшая остаться анонимной, заявила, что 23 января Масмежан позвонил ей и «начал оправдываться, не выражая при этом ни малейшего сожаления и сочувствия к ней».

Эммануэлю Масмежану грозит судебный иск и дисциплинарное взыскание за то, что он опубликовал и попытался продать снимок без разрешения пациентки.

13 ноября 2015 года в Париже произошла спланированная серия нападений, в результате которых погибли 130 человек и более 350 человек получили ранения. Террористы захватили заложников в зале «Батаклан», напали на несколько кафе, а также устроили взрывы возле стадиона «Стад-де-Франс» во время футбольного матча. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство».

* «Исламское государство» — террористическая и экстремистская организация, его деятельность в России запрещена.

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