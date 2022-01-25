Студент Гнесинки украл из академии несколько дорогих баянов. Он хотел собрать свою коллекцию

Из Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве вынесли несколько дорогостоящих баянов и аккордеонов. В краже заподозрили студента вуза и завели уголовные дела. Об этом сообщают АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и телеграм-канал Baza.

По данным агентства, преступления мог совершить мужчина 1997 года рождения, бывший ученик академии и преподаватель по классу баяна и аккордеона в одной из детских музыкальных школ. Его задержали на Арбате, а в ходе обыска его жилья изъяли похищенный аккордеон за 900 тыс. рублей. Он находится под подпиской о невыезде.

Правоохранители проверяют причастность мужчины к другим похожим кражам, начавшимся с конца декабря. Из кабинета в Гнесинке украли баян марки «Юпитер» за 511 тыс. рублей (принадлежит академии), баян «Юпитер-Люкс» за 650 тыс. рублей и «Юпитер» за 350 тыс. рублей.

Baza пишет, что подозреваемого зовут Михаил, ему 25 лет. «Он так сильно любит баяны и аккордеоны, что за несколько недель вынес из Гнесинки восемь музыкальных инструментов больше чем на три миллиона рублей», — заявляется в посте.

По информации телеграм-канала, он продолжает обучение в академии, специализируется на коробчатых музыкальных инструментах сильфонного типа, а также является лауреатом всероссийских и международных конкурсов.

«Инструменты эти очень дорогие: чтобы собрать коллекцию, нужно сильно постараться. Ну либо же пойти на преступление, что и выбрал наш герой», — говорится в сообщении. Михаила выследили по камерам, а после обвинений отчислили из вуза. Ему грозит «большой срок» за кражу в особо крупном размере.