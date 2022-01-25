Болельщики хоккейного клуба в США выбросили на лед более 52 тыс. мягких игрушек. Это мировой рекорд

Фанаты пришли на арену Giant Center с большими мешками для мусора, набитыми плюшевыми зверями. Все они полетели на лед, когда нападающий «Херши» Аксель Йонссон Фьяллби открыл счет на седьмой минуте матча.

Болельщики хоккейного клуба «Херши Беарс» из США выбросили на лед более 52 тыс. мягких игрушек в рамках благотворительной акции и установили мировой рекорд. Об этом сообщает New York Post.

Игрушки летели с трибун несколько минут. По подсчетам представителей «Херши Беарс», болельщики накидали 52 341 игрушку.

Предыдущий мировой рекорд также установили фанаты «Херши» в 2019 году — 45 650 игрушек, а за год до этого выбросили рекордные 34,8 тыс. В 2020 и 2021 годах матчи не проводились из‑за пандемии.

Как отмечает, фанаты устроили благотворительную акцию Teddy Bear Toss, которую в России чаще называют «Мишкопадом». Все игрушки отправляются в благотворительные организации, больницы и детские дома. Также организовавший акцию клуб и его спонсоры отправляют в благотворительные фонды сумму, равную количеству игрушек на льду.

А теперь посмотрите, как развлекались игроки и представители «Херши» на льду в горах игрушек во время 30-минутного перерыва, пока сотрудники арены убирали зверей.