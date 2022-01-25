Болельщики хоккейного клуба в США выбросили на лед более 52 тыс. мягких игрушек. Это мировой рекорд

Болельщики хоккейного клуба «Херши Беарс» из США выбросили на лед более 52 тыс. мягких игрушек в рамках благотворительной акции и установили мировой рекорд. Об этом сообщает New York Post.
Фанаты пришли на арену Giant Center с большими мешками для мусора, набитыми плюшевыми зверями. Все они полетели на лед, когда нападающий «Херши» Аксель Йонссон Фьяллби открыл счет на седьмой минуте матча.
Игрушки летели с трибун несколько минут. По подсчетам представителей «Херши Беарс», болельщики накидали 52 341 игрушку.
Предыдущий мировой рекорд также установили фанаты «Херши» в 2019 году — 45 650 игрушек, а за год до этого выбросили рекордные 34,8 тыс. В 2020 и 2021 годах матчи не проводились из‑за пандемии.
Как отмечает, фанаты устроили благотворительную акцию Teddy Bear Toss, которую в России чаще называют «Мишкопадом». Все игрушки отправляются в благотворительные организации, больницы и детские дома. Также организовавший акцию клуб и его спонсоры отправляют в благотворительные фонды сумму, равную количеству игрушек на льду.
А теперь посмотрите, как развлекались игроки и представители «Херши» на льду в горах игрушек во время 30-минутного перерыва, пока сотрудники арены убирали зверей.