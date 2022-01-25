Meta создаст самый быстрый в мире суперкомпьютер на основе искусственного интеллекта

Компания Meta (экс-Facebook) объявила о создании суперкомпьютера, который предназначен для обучения искусственного интеллекта. К середине 2022 года, по заявлению корпорации, он станет самым быстрым из всех подобных устройств в мире. Сообщение появилось в блоге Meta. Система получила название AI Research SuperCluster (в пер. с англ. — «Суперкластер для исследования возможностей ИИ»), или RSC. Она уже начала работу, но ожидает улучшений и дополнений.

Цель корпорации — создать нейросети, способные обучаться на триллионах параметров при помощи данных объемом до одного эксабайта. Это беспрецедентный размер: он равен 1 млрд гигабайт или 36 тыс. лет видео в высоком разрешении. На данный момент одной из самых мощных нейросетей называют Megatron Transformer — она обучена на основе 530 млрд параметров. Что это значит в реальной жизни, а не в абстрактных цифрах? Компания, например, рассчитывает, что новые нейросети смогут обеспечивать автоматический голосовой перевод в реальном времени для больших групп людей, говорящих на разных языках в виртуальной реальности. RSC будет способен «бесшовно распознавать содержание текста, изображений и видео одновременно, а также работать с сотнями языков», уточняется в тексте. Это первый и главный фокус Meta — создание метавселенной, цифрового пространства, в котором виртуальный и реальный миры связаны с помощью AR- и VR-технологий. Отдельное внимание уделено более точному распознаванию нелегального контента — с этим связаны недавние скандалы, коснувшиеся Facebook. Соцсеть уличили в ненадлежащей модерации разжигающих ненависть постов, а также обвинили в том, что она платит за распространение фейк-ньюс.

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