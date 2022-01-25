На жительницу Челябинска по ошибке повесили долги сотен человек. От нее требуют больше 22 млн рублей

Жительница Челябинска Елена Иванова из‑за ошибки судебных приставов должна вернуть больше 22 млн рублей. Ей начислили долги четырехсот человек, передает Mash.

Все началось два года назад, когда Иванова заметила на «Госуслугах» несколько чужих долгов на ее номер СНИЛСа, хотя имена, фамилии и даты рождения данные принадлежали другим людям. Вскоре количество задолженностей выросло до нескольких сотен — от 500 до нескольких миллионов рублей.

Женщина получила уведомление от Росреестра: на ее жилье наложили 12 арестов. По словам Ивановой, приставы обещали разобраться с ошибкой, но перестали выходить на связь.

Вероятнее всего, на стороне приставов произошла техническая ошибка. Юрист Александр Щербинин предположил, что во время внедрения электронного документооборота между приставами и другими государственными органами для примера взяли СНИЛС, который принадлежал Ивановой. Его номер сохранили, а во время составления новых запросов автоматически вставляли в форму.

Со слов юристов Mash пишет, что в суд женщина подать не может, потому что не найден виновный.