Полиция задержала подозреваемого в нападении на вдову Александра Градского

Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Задержанным оказался мужчина 1994 года, у которого есть судимость. Другие подробности Волк не уточнила.

Другой источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что предполагаемый участник нападения — гражданин Таджикистана, ранее судимый за дачу взятки. По словам собеседника агентства, он проживает в Москве уже более 10 лет.

Вечером 16 января трое неизвестных напали на вдову Марину Коташенко и украли у нее около 100 млн рублей из подмосковного дома. Преступники подстроили на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) аварию с Коташенко, затем пересели в ее машину и заставили под угрозой оружия ехать домой.

В доме, где была прислуга, злоумышленники забрали крупную сумму наличными, а после потребовали довезти их до Апрелевки, где их ждал белый «Мерседес». Спустя несколько часов Коташенко написала заявление в полицию.

«Московский комсомолец» предположил, что ограбление могло произойти по наводке прислуги. Раньше деньги лежали в квартире в Козицком переулке в Москве, но после смерти композитора Коташенко решила перевезти их и рассказала об этом обслуживающему персоналу.