Скульптор создал статую дракона из «Игры престолов» в натуральную величину

Канадский скульптор Кевин Стоун сделал статую любимого дракона Дейенерис Таргариен по кличке Дрогон из «Игры престолов» в натуральную величину. Об этом сообщает NME.

Над фигурой высотой 55 футов (16.76 метров) и весом 12 тыс. фунтов (5 443 килограммов) Стоун работал более 13 месяцев. В настоящее время он продолжает трудиться над крыльями дракона, которые достигают длины 88 футов (26.82 метров), и проводит тесты на безопасность использования огнедышащей системы.

«Очевидно, что это чрезвычайно сложно. И получилось даже лучше, чем я мог себе представить», — сказал Стоун.