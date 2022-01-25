Скульптор создал статую дракона из «Игры престолов» в натуральную величину

Канадский скульптор Кевин Стоун сделал статую любимого дракона Дейенерис Таргариен по кличке Дрогон из «Игры престолов» в натуральную величину. Об этом сообщает NME.
Над фигурой высотой 55 футов (16.76 метров) и весом 12 тыс. фунтов (5 443 килограммов) Стоун работал более 13 месяцев. В настоящее время он продолжает трудиться над крыльями дракона, которые достигают длины 88 футов (26.82 метров), и проводит тесты на безопасность использования огнедышащей системы.
«Очевидно, что это чрезвычайно сложно. И получилось даже лучше, чем я мог себе представить», — сказал Стоун.
Финальный эпизод сериала «Игра престолов» вышел 20 мая 2019 года. Он побил рекорд по просмотрам в рамках всей истории шоу и в рамках телеканала HBO. В прямом эфире серию посмотрели около 13,6 млн человек, а с учетом повторных просмотров — около 19,3 млн.
В настоящее время у «Игры престолов» планируется несколько спин-оффов. Сериал «Дом дракона» должен выйти на HBO Max уже в этом году. Кроме того, стрим-сервис разрабатывает анимационное шоу и готовит экранизацию «Сказки о Дунке и Эгге».