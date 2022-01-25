В Узбекистане, Киргизии и Казахстане произошло масштабное отключение электричества

Многие регионы Казахстана и Узбекистана, а также вся Киргизия остались без электроснабжения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондентов и очевидцев.

Казахстан

В администрации казахстанского города Алма-Аты заявили, что отключение произошло по линии KEGOC — казахстанской компании по управлению электрическими сетями. Напряжение упало в сети, сработали системы автоматической частотной загрузки на подстанциях. В городе проживает более 2 млн человек.

По информации агентства Kaztag, без света осталась почти вся Алма-Ата. Также отключения энергоснабжения произошли в южных областях Казахстана. В том числе, Жамбыльской и Туркестанской, пишет Tengrinews.

Киргизия

В пресс-службе Минэнерго Киргизии «Интерфаксу» рассказали, что без света осталась вся страна. Пользователи соцсетей сообщают о сбоях в городах Ош, Джалал-Абад, Каракол, а также в Баткенской Чуйской, Таласской областях.

Аэропорт «Манас» в Бишкеке перешел на автономное энергообеспечение. Там заявили, что «проблем с приемом рейсов нет», воздушный вокзал работает штатно, но не в полном режиме. Временно приостановлена регистрация на чартерный рейс Бишкек — Исламабад.

«В основном в Киргизии без света остался Бишкек и Чуйская область. Нестабильная подача электричества наблюдается по всем регионам», — рассказал представитель ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Причиной сбоя там назвали системное погашение в энергосистеме Центральной Азии из‑за сработавшей автоматики.

Узбекистан

Минэнерго Узбекистана сообщило об отключения в Ташкенте и многих регионах страны. Они начались в 9.00 по московскому времени, работы по устранению неисправности уже ведутся.

В своем телеграм-канале Минтранс написал, что из‑за перебоев электричества в Ташкента временно не работает метро. Полиция предупредила о возможных пробках из‑за сбоев в работе светофоров. Министерство жилищно-коммунального обслуживания заявляет, что могут быть временные проблемы с подачей воды и с отоплением.