перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Полиция задержала подозреваемого в нападении на вдову Александра Градского 12:07
Навального, Соболь, Гимади и Албурова внесли в реестр террористов и экстремистов 12:05
Matthew Waring/Unsplash
В России выявили 67 809 случаев COVID-19 — это максимум за всю пандемию 11:49
В Узбекистане, Киргизии и Казахстане произошло масштабное отключение электричества 11:24
«Яндекс.Еда» сократит расходы пластика на 50 тонн в год 11:13
Артиста из оркестра Мариинского театра задержали по подозрению в педофилии 10:40
В США на аукционе продадут вещи сына Джона Леннона в виде NFT 10:32
Sander Crombach/Unsplash
Великобритания смягчит антиковидные меры для вакцинированных туристов 10:12
Преступная империя в России и смертные приговоры в новом криминальном сериале Юрия Быкова 10:00
В Китае показали «Бойцовский клуб» с другим финалом 9:30
Боб Дилан продал весь каталог своих песен 8:58
Турецкую журналистку арестовали за пословицу, в которой увидели оскорбление президента 3:01
Сингапурские ученые изобрели фитнес-трекер, способный выявлять депрессию 2:11
Nemzeti Sport Online/YouTube
Умер олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Сильвестр Чоллань. Ему был 51 год 1:18
Эван Рейчел Вуд рассказала, как Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее во время съемок клипа 0:38
На съемочной площадке «Секретного вторжения» от Marvel воссоздали Москву Вчера в 23:12
Сотрудников ФСБ, похитивших 136 млн рублей из банка под видом спецоперации, осудили на 8–10 лет Вчера в 23:10
Netflix опубликовал трейлер комедийного детектива «Murderville» Вчера в 22:37
Алена Швец/YouTube
Суд постановил заблокировать клип Алены Швец «Две девочки». Этого требовало «Мужское государство»* Вчера в 21:36
Ирландский футбольный клуб выпустил форму, посвященную Бобу Марли Вчера в 21:34
Отключить рекламу

В Узбекистане, Киргизии и Казахстане произошло масштабное отключение электричества

Виктория Шанина
Сегодня в 11:24

Многие регионы Казахстана и Узбекистана, а также вся Киргизия остались без электроснабжения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондентов и очевидцев.

Казахстан

В администрации казахстанского города Алма-Аты заявили, что отключение произошло по линии KEGOC — казахстанской компании по управлению электрическими сетями. Напряжение упало в сети, сработали системы автоматической частотной загрузки на подстанциях. В городе проживает более 2 млн человек.

По информации агентства Kaztag, без света осталась почти вся Алма-Ата. Также отключения энергоснабжения произошли в южных областях Казахстана. В том числе, Жамбыльской и Туркестанской, пишет Tengrinews.

Киргизия

В пресс-службе Минэнерго Киргизии «Интерфаксу» рассказали, что без света осталась вся страна. Пользователи соцсетей сообщают о сбоях в городах Ош, Джалал-Абад, Каракол, а также в Баткенской Чуйской, Таласской областях.

Аэропорт «Манас» в Бишкеке перешел на автономное энергообеспечение. Там заявили, что «проблем с приемом рейсов нет», воздушный вокзал работает штатно, но не в полном режиме. Временно приостановлена регистрация на чартерный рейс Бишкек — Исламабад.

«В основном в Киргизии без света остался Бишкек и Чуйская область. Нестабильная подача электричества наблюдается по всем регионам», — рассказал представитель ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Причиной сбоя там назвали системное погашение в энергосистеме Центральной Азии из‑за сработавшей автоматики.

Узбекистан

Минэнерго Узбекистана сообщило об отключения в Ташкенте и многих регионах страны. Они начались в 9.00 по московскому времени, работы по устранению неисправности уже ведутся.

В своем телеграм-канале Минтранс написал, что из‑за перебоев электричества в Ташкента временно не работает метро. Полиция предупредила о возможных пробках из‑за сбоев в работе светофоров. Министерство жилищно-коммунального обслуживания заявляет, что могут быть временные проблемы с подачей воды и с отоплением.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
опера
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома»
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить