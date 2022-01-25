Артиста из оркестра Мариинского театра задержали по подозрению в педофилии

73-летний артист оркестра Мариинского театра задержан по подозрению в педофилии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Мужчина подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении 4-летней девочки. По словам собеседника агентства, артист совершил их в течение 2020 года в поселке Рощино Ленинградской области.

Также источник РИА «Новости» заявил, что подозреваемым является заслуженный артист РСФСР. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания.

По информации «Фонтанки», уголовное дело по факту насилия было возбуждено еще в августе 2020 года — тогда по телефону горячей линии главного управления СК позвонила детский психолог, заявив, что в квартире на Парашютной улице четырехлетней девочки домогалось неустановленное лицо.

Также издание отмечает, что задержанный — доцент Петербургской консерватории и солист оркестра Мариинского театра. Его жертвой, как пишет «Фонтанка», была внучка.