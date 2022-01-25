Великобритания смягчит антиковидные меры для вакцинированных туристов

С 11 февраля власти Великобритании больше не будут требовать отрицательный ПЦР-тест у привитых от COVID-19 туристов, въезжающих в страну. Об этом заявил глава Минтранса Грант Шэппс, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу бритнаского министерства.

По словам Шэппс, такое решение — последний шаг на пути к возобновлению безопасного международного сообщения. Он уверен, что это существенно поможет британскому туристическому сектору и «сделает Великобританию свободной перед грядущими выходными днями и весенними праздниками».

На данный момент в Великобритании одобрены вакцины Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna и Janssen. Только являются пропуском в страну без ПЦР-теста.

Также правила въезда будут смягчены для путешественников без прививки. Им больше не понадобится проходить 10-дневный карантин и сдавать ПЦР-тест на восьмой день после въезда в страну. Однако перед вылетом и не позднее чем через два после пересечения границы все еще необходимо сдавать тесты.

Ранее Великобритания объявила об отмене ковидных паспортов и стала первой страной в Европе, отменяющей ограничения на фоне волны заболеваемости новым штаммом коронавируса.