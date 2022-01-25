Боб Дилан продал весь каталог своих песен

Американский певец Боб Дилан продал каталог записанной музыки и права на будущие песни Sony Music Entertainment. Об этом сообщает Variety.

По данным источников издания, сумма сделки составила от 150 до 200 млн долларов. Представители Sony и Дилана от комментариев отказались.

Сделка стала расширением шестидесятилетних отношений артиста с SME. В июле 2021 года он заключил соглашение с компанией о продаже прав на все записи с 1962 года, начиная с дебютного альбома «Bob Dylan» и заканчивая пластинкой 2020 года «Rough and Rowdy Ways».

«Боб — одна из величайших икон музыки и непревзойденный гений. Влияние, которое он и его записи продолжают оказывать на популярную культуру, не имеет себе равных, и мы рады, что теперь он станет постоянным членом семьи Sony Music», — отметил председатель совета директоров Sony Music Group Роб Стрингер.

По его словам, компания будет работать с музыкантом над тем, чтобы найти новые способы сделать его музыку доступной для нынешних и будущих поклонников.