Турецкую журналистку арестовали за пословицу, в которой увидели оскорбление президента

Турецкую журналистку Седеф Кабаш арестовали в Стамбуле в связи с обвинениями в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

Кабаш выступила в эфире телеканала Tele1 и произнесла там пословицу: «Если очень известная пословица, гласящая, что корона на голове делает человека мудрее. Но мы видим, что это не так. Бык, попавший во дворец, не становится царем — это дворец превращается в хлев».

Позднее журналистка опубликовала ту же фразу у себя в твиттере. По мнению пресс-секретаря Эрдогана Фахреттина Алтуна, Кабаш «нагло оскорбляет» лидера страны «на телеканале, единственная цель которого — распространять ненависть».

За оскорбление президента Кабаш может грозить от года до четырех лет тюрьмы. Свою вину журналистка не признает. Редактор Tele1 Мердан Янардаг осудил арест коллеги. «Неприемлемо хватать человека в два часа ночи из‑за пословицы», — заявил он.

Янардаг увидел в задержании Кабаш попытку запугать журналистов, СМИ и общество. Обвинения в оскорблении Эрдогана ранее были предъявлены уже тысячам граждан, отмечает Reuters. Только в 2020 году полиция расследовала более 30 тыс. таких дел.