Умер олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Сильвестр Чоллань. Ему был 51 год

На 51-м году жизни скончался олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Сильвестр Чоллань. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Венгрии.

Спортсмен был госпитализирован в декабре с коронавирусом. Что именно привело к смерти Чолланя, не уточняется.

«Он не только добился выдающихся результатов как спортсмен, но и был прекрасным мужем и очень хорошим отцом. Мы выражаем соболезнования его семье и всему гимнастическому сообществу», — сообщили в Национальном олимпийском комитете.

Сильвестр Чоллань известен как победитель Олимпийских игр 2000 года в выступлениях на кольцах. Кроме того, он выиграл серебро Олимпиады-1996 и пяти Чемпионатов мира в этой же дисциплине, а также золото Чемпионата мира 2002 года.